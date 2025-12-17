광주고용노동청, 4명 사망 광주도서관 공사 관계자…중대재해처벌법 위반 입건

‘광주 도서관 붕괴’ 공사 관계자 중대재해처벌법 위반 입건

4명의 근로자가 사망한 광주 대표도서관 붕괴 사고와 관련해 노동 당국이 공사 현장 관계자를 입건했다.광주지방고용노동청은 공사 관계자 A씨를 중대재해처벌법·산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 수사를 벌이고 있다고 17일 밝혔다.이번 입건은 원청사인 구일종합건설과 하청업체 6곳을 대상으로 한 압수수색 이전에 이뤄졌다. 노동청은 사망 사고와 관련해 안전조치 의무가 제대로 이행됐는지 등을 살펴보고 있다.광주노동청 관계자는 “수사 중인 사항이라 구체적인 내용은 공개할 수 없다”며 “경찰과 합동 수사를 통해 입건자가 추가로 늘어날 수도 있다”고 설명했다.광주 대표도서관 붕괴 사고는 11일 오후 1시 58분쯤 광주광역시 서구 치평동 옛 상무소각장 부지 공사 현장에서 발생했다. 현장 작업자 4명이 무너지는 잔해물에 매몰됐다가 숨진 채 발견됐다.