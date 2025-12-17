BNK부산은행, 금융권 첫 복합지원센터 내년 상반기 개소

이미지 확대 부산 남구. BNK부산은행 본점 전경. BNK 부산은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 남구. BNK부산은행 본점 전경. BNK 부산은행 제공

BNK부산은행은 ‘부산복합지원센터’를 내년 상반기 개소한다고 17일 밝혔다.복합지원은 금융·일자리·복지와 관련해 어려움을 겪는 주민을 종합적으로 지원하는 포용 금융을 말한다.복합금융지원센터는 전국 최초 민관 서민 금융지원 모델로, 부산지역 대표 은행인 BNK부산은행과 서민금융진흥원이 공동 운영한다.센터 개소와 함께 서민금융진흥원은 정책금융 보증, 금융교육, 고용·복지 연계 상담을 담당한다. BNK부산은행은 정책금융 보증 대출 취급, 금융지원이 필요한 지역 주민 대상 금융상담, 맞춤형 금융지원을 수행한다.또 이동 점포를 활용한 현장형 금융 서비스를 제공하는 등 금융 접근성이 낮은 지역을 직접 찾아가는 포용 금융 활동을 확대한다.부산은행 관계자는 “이번 사업은 금융위원회의 ‘복합지원’ 포용금융 정책에 맞춰 금융권 최초로 추진하는 지역 밀착형 민·관 협력사업이라는 데 의미가 있다. 부산복합지원센터가 금융 지원이 필요한 지역 주민에게 실제로 도움이 되는 현장 중심 포용 금융 모델로 자리 잡도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.