독산동 979·신길동 90-31 등 8곳 신통기획 재개발 후보지

신통기획 추진, 144곳으로…2곳은 주민반대로 취소
‘신통기획 후보지’ 금천 독산동 1022일대
‘신통기획 후보지’ 금천 독산동 1022일대
서울시 제공
서울시 제공
서울시 신통통합기획(신통기획) 후보지로 금천구 독산동 1022번지 일대 등 8곳이 추가로 지정됐다. 주민 반대가 높은 종로구 연건동 305 등 2곳은 공공재개발 후보지 지정이 철회된다.
서울시는 지난 16일 제6차 주택재개발 후보지 선정위원회를 열고 8곳을 신속통합기획(신통기획) 후보지로 선정했다고 17일 밝혔다. 이로써 신통기획 재개발 추진 구역은 총 144곳이 됐다.
대상지는 ▲ 독산동 979 일대 ▲ 독산동 1022 일대 ▲ 신길동 90-31 일대 ▲ 정릉동 16-179 일대 ▲ 행당동 300-1 일대 ▲ 신수동 250 일대 ▲ 수유동 310-15 일대 ▲ 신사동 300 일대다.
선정된 후보지는 노후도가 높고 반지하주택이 많아 주거환경 개선 필요성이 높은 곳들이다. 주민 참여 의지나 인근 개발사업과의 연계성 등도 고려됐다.
또한 선정위원회는 주민 반대가 커 사업 추진이 어려운 성동구 금호동 1109와 종로구 연건동 305 일대 2곳을 공공재개발 후보지에서 취소하기로 했다. 지난 선정위원회에서 조건부 선정했던 망원동 415-53 일대를 조건부 동의로 의결했다.
후보지로 선정되면 시로부터 정비계획 수립을 위한 보조금을 받게 된다. 기존에는 정비구역 지정까지 5년 이상 걸렸지만, 시는 신통기획 도입으로 2년 안에 구역 지정을 마친다는 계획이다.
정비계획 수립 과정에서 2030 도시·주거환경정비기본계획으로 신설된 사업성 보정계수, 현황 용적률, 입체공원 등을 여건에 맞게 적용해 사업성을 확보하도록 계획한다.
시는 투기 세력 유입을 차단하기 위해 투기 방지 대책을 시행해왔으며 이번에 선정한 후보지에도 동일한 대책을 적용한다. 갭투자 등 투기 목적 거래를 차단하기 위해 후보지는 토지거래허가구역으로 지정하고 지분쪼개기 등을 막기 위해 권리산정기준일 고시와 건축법에 따른 건축허가 제한을 시행한다.
최진석 시 주택실장은 “신속통합기획을 통해 신속한 주택공급과 더 나은 주거 공간을 만들어 가도록 행정적 지원을 다 하겠다”고 말했다.
