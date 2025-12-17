민주당 경주지역위, 경주시 명예시민 추진에 반발…“내란 혐의자 다수 포함”

이미지 확대
경북 경주시가 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹으로 기소된 인물들을 명예시민증 수여 대상에 포함하면서 더불어민주당 경주시지역위원회가 반발하고 나섰다.
17일 민주당 경주시지역위원회는 논평을 통해 “시가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공을 기념한다는 명분으로 명예시민증을 남발하듯 수여하려고 시의회에 제안했는데 그 명단에 내란 관련 혐의를 받는 인물이 다수 포함돼 깊은 우려와 분노를 불러일으키고 있다”고 밝혔다.
이어 “대상자 명단에는 내란 이후 증거인멸 의혹을 받는 정진석 전 대통령실 비서실장, 윤석열 전 대통령 체포영장 집행을 방해한 혐의(특수공무집행방해)로 재판에 넘겨진 김성훈 전 대통령경호처 차장, 범인도피를 공모한 혐의로 기소된 장호진 전 대통령비서실 외교안보특별보좌관, 비상계엄 표결 방해 의혹을 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표 등이 포함됐다”고 했다.
또한 “내란 관련 혐의, 증거인멸 의혹, 공권력 방해 혐의 등으로 재판에 넘겨진 인물들에게까지 부여하려는 시도는 최소한의 문제의식조차 없는 처사”라며 “시민사회의 기본 원칙을 지켜야 할 기관이 오히려 헌정 질서를 거스르는 선택을 한다면 이는 역사 앞에 부끄러운 기록으로 남을 것”이라고 강조했다.
