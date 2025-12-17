부산 고향사랑기부금 34억 돌파...첫해 2023년 대비 20배 ↑

방금 들어온 뉴스

부산 고향사랑기부금 34억 돌파...첫해 2023년 대비 20배 ↑

구형모 기자
입력 2025-12-17 10:10
수정 2025-12-17 10:10
이미지 확대
부산시청 전경. 서울신문 DB
부산시청 전경. 서울신문 DB


부산시는 올해 고향사랑기부금 모금액이 제도 시행 이후 최다인 34억원을 달성했다고 17일 밝혔다.

올해 고향사랑기부금 모금액은 지난 6월 10억원을 돌파한 이후 최근 34억원을 넘어섰다.

이는 지난해 모금액 4억5500만원 대비 7배 이상, 제도 시행 첫해인 2023년 1억5500만원 대비 20배 이상 늘어난 액수다.

모금된 기금은 고향사랑기금 운용 심의위원회 심의를 거쳐 내년도 지역 주민의 복리 증진을 위해 사용된다.

사용처는 발달장애인 드림밴드 프로젝트, 경계선 지능인 유소년 축구교실, 사회복지관 행복 나눔버스 구입, 재난 현장에서의 자원봉사자 쉼터 지원 및 자원봉사센터 커피차 구입 등이다.

고향사랑 기부는 ‘고향사랑이(e)음’ 홈페이지(ilovegohyang.go.kr)에서 할 수 있다.

박형준 시장은 “기부자 한 분 한 분의 소중한 정성이 모인 기금인 만큼, ‘시민이 행복한 따뜻한 부산’을 만드는 데 귀하게 쓰이도록 하겠다”고 말했다.
부산 구형모 기자
부산시 올해 고향사랑기부금 모금액은?
위로