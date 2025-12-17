송파구의회 송파청년연구회, 2년 발품 팔아 ‘청년센터’ 건립 예산 확보

이미지 확대
서울 송파구 청년들의 숙원 사업인 ‘송파청년센터’(가칭) 건립이 본격 추진된다. 송파구의회 내 연구단체가 2년 동안 이어온 현장 중심의 정책 연구가 실제 예산 확보라는 값진 결실로 이어졌다.
17일 송파구의회에 따르면 의원연구단체인 ‘송파청년연구회’(회장 장원만·부회장 김샤인)는 2026년 송파구 본예산 심의를 통해 청년센터 건립 관련 예산을 최종 확보했다고 밝혔다. 이번 성과는 단순한 예산 배정을 넘어, 구의원들이 직접 현장을 뛰며 구축한 데이터가 집행부를 움직였다는 점에서 의미가 깊다.
연구회는 지난해부터 송파구 청년정책의 현황을 정밀 진단해 왔다. 이들은 올해 ‘송파구 청년참여 공간 개발 및 청년정책 활성화 전략 연구’를 통해 왜 송파에 청년센터가 필요한지, 어떤 규모와 예산으로 운영해야 하는지에 관한 구체적인 운영 모델을 제시했다. 특히 지난 5일 열린 최종결과보고회는 이번 본예산 심사에서 청년센터 건립 예산을 반영시키는 핵심적인 논리적 근거가 됐다.
연구회의 발걸음은 책상 위에만 머물지 않았다. 의원들은 서울청년센터 강동 등 인근 자치구의 성공 사례를 직접 찾아가 벤치마킹했다. 이들은 이를 바탕으로 잠실, 문정, 거여, 위례 등 송파 내 각 생활권 특성에 맞춘 ‘송파형 모델’을 고안했다. 단순히 공간을 만드는 데 그치지 않고, 전국 청년센터의 데이터 분석을 통해 ‘기본형-확장형-거점형’으로 이어지는 단계별 조성 전략을 세워 예산 심사의 실효성을 높였다.
장원만 송파청년연구회 회장은 “지난 2년 동안 연구용역과 현장 방문, 간담회를 거치며 청년센터의 필요성을 꾸준히 설득해 왔다”며 “이번 예산 확보는 송파구가 청년 전용 공간을 갖추기 위한 역사적인 첫걸음이 될 것”이라고 강조했다.
김샤인 부회장 역시 “강동구 등 인접 자치구와의 협력 경험을 살려, 송파형 청년센터가 지역 청년들의 삶에 실질적인 변화를 주는 공간이 되도록 의회 차원의 지원과 점검을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.
송파청년연구회는 이번에 확보된 예산이 효율적으로 집행될 수 있도록 연구 결과를 바탕으로 한 지속적인 정책 제안 활동을 이어갈 계획이다.
