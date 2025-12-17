박성제 중앙대 교수, 한국올림픽성화회 제15대 회장 취임

이미지 확대 중앙대 박성재 교수 닫기 이미지 확대 보기 중앙대 박성재 교수

중앙대학교는 체육대학 박성제 교수(55)가 사단법인 한국올림픽성화회 제15대 회장에 취임했다고 17일 밝혔다.박 교수는 지난 5일 서울 올림픽파크텔에서 열린 ‘2025 한국올림픽성화회 추계 학술대회 및 이취임식’에서 차기 회장으로 선출됐으며, 내년 1월부터 공식 임기를 시작한다.양궁 선수 출신인 박 교수는 중앙대에서 학·석·박사 학위를 취득한 전문가다. 현재 중앙대 체육대학 학부장을 비롯해 한국체육학회 부회장, 한국사회체육학회 부회장, IOHSK(국제 건강·스포츠·운동학 기구) 아시아 부회장 등을 맡아 국내외 체육계에서 활발히 활동하고 있다.박성제 교수는 취임사에서 “임기 동안 한국 엘리트 스포츠의 미래지향적 정책을 제안하고 체육인의 사기 진작과 권익 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.한편, 1996년 창립된 한국올림픽성화회는 올림픽 등 국제대회 주역이었던 선수 출신 대학교수들이 주축이 된 민간 체육단체로 대한민국 엘리트 체육 발전을 위한 정책 제안과 지원 활동을 펼치고 있다.