군위군, 2025년 대한민국 지방재정대상 수상

방금 들어온 뉴스

군위군, 2025년 대한민국 지방재정대상 수상

김상화 기자
입력 2025-12-17 07:38
수정 2025-12-17 07:38
민생회복 소비쿠폰 분야 최우수단체상

김진열(왼쪽에서 세번째) 대구 군위군수가 행정안전부가 주관한 ‘2025년 대한민국 지방재정대상’ 시상식에서 민생회복 소비쿠폰 분야 최우수단체상을 수상하고 , 관계자들과 기념 사진을 찍고 있다. 군위군 제공
김진열(왼쪽에서 세번째) 대구 군위군수가 행정안전부가 주관한 ‘2025년 대한민국 지방재정대상’ 시상식에서 민생회복 소비쿠폰 분야 최우수단체상을 수상하고 , 관계자들과 기념 사진을 찍고 있다. 군위군 제공


대구 군위군은 지난 16일 정부세종청사에서 열린 ‘2025년 대한민국 지방재정대상’ 시상식에서 민생회복 소비쿠폰 분야 최우수단체상을 수상했다고 17일 밝혔다.

이번 수상으로 군위군은 특별교부세 2억 원을 확보했다.

군위군은 노인 인구 비중(지난해 말 전체 인구의 46.1%)이 높은 지역 특성을 반영해 농촌 실정에 맞는 맞춤형 소비쿠폰 지급 체계를 구축하고, 찾아가는 신청 서비스를 적극적으로 운영한 점이 인정됐다.

대한민국 지방재정대상은 매년 전국 지방자치단체를 대상으로 재정 운영 성과를 종합 평가해 우수 지자체를 선정하는 재정 분야 최고 권위의 상이다.

김진열 군위군수는 “군민들의 무거운 짐을 덜어 드리고, 지역 실정에 맞는 신뢰받는 군정을 실천하겠다”고 밝혔다.
대구 김상화 기자
