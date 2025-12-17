박나래 ‘주사이모’ 고발 건 상황…검찰서 경찰로 넘어갔다

이미지 확대
방송인 박나래에게 의료 서비스를 제공한 것으로 알려진 일명 ‘주사이모’가 “중국 네이멍구의 한 의과대학에서 교수로 재직했다”며 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 사진. 인스타그램
방송인 박나래씨가 ‘주사이모’라고 불리는 여성으로부터 의료서비스를 받았다는 의혹에 대한 고발 사건이 서울서부지검에서 경찰로 이송됐다.
16일 서울서부지검 식품의약범죄조사부는 이른바 주사이모로 지목된 이모씨가 의료법 위반 등 혐의로 고발된 사건을 이날 경찰로 넘겼다.
앞서 서부지검은 지난 12일 임현택 전 대한의료협회 회장이 이모씨를 고발한 사건을 배당받은 바 있다.
임 전 회장은 이모씨가 의약품을 불법 취득하고 무면허 의료행위를 했다며 국민신문고를 통해 고발했다.
임 전 회장은 박나래씨가 이씨와는 다른 인물인 이른바 ‘링거 이모’에게도 의료서비스를 받았다는 의혹에 대해, 박나래씨와 성명불상의 링거 이모를 의료법 위반 등 혐의로 고발하기도 했는데, 이 사건 역시 전날 서부지검 식품의약범죄조사부에 배당됐다.
서울서부지검은 식품의약범죄 중점검찰청으로 각종 의약 사건을 전문적으로 수사하는 곳이다. 임 전 회장은 이 점을 고려해 서부지검을 관할로 해 고발한 것으로 알려졌다.
다만 서부지검은 경찰에서 관련 수사가 진행되는 것을 고려해 사건을 경찰로 이송했다고 설명했다.
경찰은 전날 서울경찰청 기자간담회에서 박나래가 전 매니저 측으로부터 고소당한 사건은 강남경찰서에서, 박나래 측이 고소한 건은 용산경찰서에서 각각 수사하는 중이라고 밝힌 바 있다.
현재 박나래씨에 대한 고소 건은 총 6건이다. 본인이 피고소된 사건 5건, 본인이 고소한 사건 1건 등이다.
박나래씨의 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 그를 강남경찰서에 고소했다.
이에 맞서 박나래씨는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소했다. 해당 고소 건은 용산경찰서에서 수사 중이다.
