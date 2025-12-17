박나래 ‘주사이모’ 고발 건 상황…검찰서 경찰로 넘어갔다

이미지 확대 방송인 박나래에게 의료 서비스를 제공한 것으로 알려진 일명 ‘주사이모’가 “중국 네이멍구의 한 의과대학에서 교수로 재직했다”며 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 사진. 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 방송인 박나래에게 의료 서비스를 제공한 것으로 알려진 일명 ‘주사이모’가 “중국 네이멍구의 한 의과대학에서 교수로 재직했다”며 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 사진. 인스타그램

방송인 박나래씨가 ‘주사이모’라고 불리는 여성으로부터 의료서비스를 받았다는 의혹에 대한 고발 사건이 서울서부지검에서 경찰로 이송됐다.16일 서울서부지검 식품의약범죄조사부는 이른바 주사이모로 지목된 이모씨가 의료법 위반 등 혐의로 고발된 사건을 이날 경찰로 넘겼다.앞서 서부지검은 지난 12일 임현택 전 대한의료협회 회장이 이모씨를 고발한 사건을 배당받은 바 있다.임 전 회장은 이모씨가 의약품을 불법 취득하고 무면허 의료행위를 했다며 국민신문고를 통해 고발했다.임 전 회장은 박나래씨가 이씨와는 다른 인물인 이른바 ‘링거 이모’에게도 의료서비스를 받았다는 의혹에 대해, 박나래씨와 성명불상의 링거 이모를 의료법 위반 등 혐의로 고발하기도 했는데, 이 사건 역시 전날 서부지검 식품의약범죄조사부에 배당됐다.서울서부지검은 식품의약범죄 중점검찰청으로 각종 의약 사건을 전문적으로 수사하는 곳이다. 임 전 회장은 이 점을 고려해 서부지검을 관할로 해 고발한 것으로 알려졌다.다만 서부지검은 경찰에서 관련 수사가 진행되는 것을 고려해 사건을 경찰로 이송했다고 설명했다.경찰은 전날 서울경찰청 기자간담회에서 박나래가 전 매니저 측으로부터 고소당한 사건은 강남경찰서에서, 박나래 측이 고소한 건은 용산경찰서에서 각각 수사하는 중이라고 밝힌 바 있다.현재 박나래씨에 대한 고소 건은 총 6건이다. 본인이 피고소된 사건 5건, 본인이 고소한 사건 1건 등이다.박나래씨의 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 그를 강남경찰서에 고소했다.이에 맞서 박나래씨는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소했다. 해당 고소 건은 용산경찰서에서 수사 중이다.