돈 더 벌어도 나 혼자 사는 K청년…30대 혼인·출산율 20년 새 급감

방금 들어온 뉴스

돈 더 벌어도 나 혼자 사는 K청년…30대 혼인·출산율 20년 새 급감

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-12-17 00:45
수정 2025-12-17 06:49
청년 삶의 질 2025 보고서

30대 혼인·출산율 20년 새 급감
‘나홀로 여가’ 비율 30대만 증가
청년들의 지갑 사정은 나아졌지만, 관계는 오히려 약화한 것으로 나타났다. 혼자 사는 청년이 늘면서 가족 외 타인에게 정서적으로 의지하지 못하고, 여가도 혼자 보내는 ‘나 홀로’ 경향이 뚜렷해지고 있다

국가데이터처가 16일 발표한 ‘청년 삶의 질 2025 보고서’에 따르면 19~34세 청년 가구의 중위소득은 2015년 2916만원에서 2023년 3778만원으로 증가했다. 같은 기간 소득 만족도는 11.9%에서 27.7%로, 소비생활 만족도도 16.4%에서 25.5%로 상승했다.

고용 여건도 나아졌다. 15~29세 고용률은 2015년 41.2%에서 지난해 46.1%로 높아졌고, 실업률은 9.1%에서 5.9%로 낮아졌다.

반면 관계 지표는 정반대 흐름을 보였다. 우울하거나 힘들 때 이야기할 상대가 있다고 답한 청년 비율은 2023년 85.0%로, 2015년(88.4%)보다 감소했다.

여가를 보내는 방식에서도 변화가 감지된다. ‘혼자서’ 여가를 보낸다는 응답 비율은 2015년부터 2023년까지 모든 연령대 가운데 30대에서만 증가했다. 비혼 청년이 늘어난 영향으로 풀이된다. 지난해 30~34세 남성 미혼율은 74.7%로 2000년(28.1%)보다 46.6% 포인트 상승했고, 여성 미혼율도 같은 기간 47.3% 포인트 높아졌다.



보고서는 “청년 세대에서 사회적 지지체계와 가족·친척 외 교류가 약화하고 있다”며 “이런 변화가 장기적으로 사회적 연결성을 떨어뜨리고 삶의 질 전반에도 부정적 영향을 미칠 수 있다”고 분석했다.
세종 한지은 기자
2025-12-17 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
