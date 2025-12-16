부산서 의식 저하 10살 12곳 ‘수용거부’ 끝에 병원 이송

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산서 의식 저하 10살 12곳 ‘수용거부’ 끝에 병원 이송

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-12-16 17:23
수정 2025-12-16 18:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문 DB.
서울신문 DB.


부산 한 소아청소년과 의원에서 10살 아동이 쓰려졌지만, 2·3차 병원에서 의료진이 부족하다는 이유로 10여 차례 수용을 거부당하는 일이 일어났다.

16일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오전 10시쯤 부산 사하구 한 소아청소년과 의원에서 감기 증상 때문에 수액을 맞던 10실 여아가 의식저하 증세를 보였다.

의원 측은 곧바로 119에 신고했고, 119 구급대가 출동했다. 구조대는 이 환자 치료가 가능한 2, 3차 병원을 수배했지만 12곳이 의료진 부족을 이유로 거절했다.

결국 한 2차 병원이 환자를 수용하겠다고 해 구급대가 이송하던 중 이 환자에게 심정지까지 발생했다. 다행히 도착한 병원에서 응급처치를 받은 뒤 맥박과 혈합이 돌아왔다. 하지만 이후에도 의식은 돌아오지 않아 환자는 3차 병원에서 현재 치료 중이다.

부산소방재난본부 관계자는 “병원 수배를 시작한 때부터 2차 병원 도착까지는 1시간 21분이 소요됐다. 병원에서 의료진이 부족하다는 이유로 수용을 거부한 것”이라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
10살 환아의 병원 이송 과정에서 발생한 상황은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로