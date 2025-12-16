부산서 의식 저하 10살 12곳 ‘수용거부’ 끝에 병원 이송

이미지 확대 서울신문 DB. 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 DB.

부산 한 소아청소년과 의원에서 10살 아동이 쓰려졌지만, 2·3차 병원에서 의료진이 부족하다는 이유로 10여 차례 수용을 거부당하는 일이 일어났다.16일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오전 10시쯤 부산 사하구 한 소아청소년과 의원에서 감기 증상 때문에 수액을 맞던 10실 여아가 의식저하 증세를 보였다.의원 측은 곧바로 119에 신고했고, 119 구급대가 출동했다. 구조대는 이 환자 치료가 가능한 2, 3차 병원을 수배했지만 12곳이 의료진 부족을 이유로 거절했다.결국 한 2차 병원이 환자를 수용하겠다고 해 구급대가 이송하던 중 이 환자에게 심정지까지 발생했다. 다행히 도착한 병원에서 응급처치를 받은 뒤 맥박과 혈합이 돌아왔다. 하지만 이후에도 의식은 돌아오지 않아 환자는 3차 병원에서 현재 치료 중이다.부산소방재난본부 관계자는 “병원 수배를 시작한 때부터 2차 병원 도착까지는 1시간 21분이 소요됐다. 병원에서 의료진이 부족하다는 이유로 수용을 거부한 것”이라고 밝혔다.