“말 걸지 말아주세요”…택시 이어 미용실에도 등장한 ‘조용히’ 옵션

“말 없이 서비스만 받고 싶어”…내향인들 ‘환영’

낯선 사람과의 대화를 즐기지 않는 내향인들을 위한 옵션이 택시에 이어 미용실에도 등장했다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘요즘 새로 생겼다는 미용실 옵션’이라는 제목으로 사진이 올라왔다.사진에는 미용실 예약 시 선택할 수 있는 필수 옵션이 담겨 있다. ‘편안한 분위기에서 조용히 시술받고 싶어요’와 ‘즐거운 분위기에서 잔잔한 스몰토크 좋아요’ 중에 고를 수 있다.작성자는 “그냥 조용히 머리 시술만 받고 싶은 사람들이 많아서 생긴 옵션인 것 같다”며 자신도 ‘조용히 시술받기’를 선택했다고 밝혔다.보통 미용실에서 시술을 받을 때 헤어 디자이너들은 어색한 분위기를 부드럽게 만들기 위해 가벼운 대화를 시도한다. 수다를 좋아하는 헤어 디자이너도 있고, 과묵한 헤어 디자이너도 있다. 센스 있는 헤어 디자이너는 손님의 반응에 따라 대화를 이어가거나 침묵을 택하기도 한다.개그우먼 이수지는 최근 유튜브 채널에서 ‘랑데뷰 미용실’ 원장으로 변신해 손님이 와도 다른 단골 손님과 수다를 떠는 모습으로 공감을 사기도 했다.택시에서도 마찬가지다. 자신이 하고 싶은 말을 쏟아내고 운행 내내 손님에게 말을 거는 기사가 있는 반면에 말 없는 기사도 있다. 어떤 기사를 만나느냐는 ‘복불복’이었지만, 지난 2020년 ‘T맵 택시’는 택시 호출 시 ‘조용히 가고 싶어요’ 옵션을 선택할 수 있도록 해 내향적인 성향의 사람들에게 환영을 받았다.시장조사업체 오픈서베이의 2019년 설문 조사에 따르면 승객들이 느끼는 택시 이용 불만 사항으로 ‘기사와의 불필요한 대화(38%)’가 1위를 차지한 바 있다.