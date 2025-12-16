목포 선박 수리 작업장 인근 어선 화재…인명피해 없어

방금 들어온 뉴스

목포 선박 수리 작업장 인근 어선 화재…인명피해 없어

임형주 기자
입력 2025-12-16 14:10
수정 2025-12-16 14:10
목포시 연산동 선박 작업장 인근 어선 화재

16일 오전 11시 20분쯤 목포시 연산동 선박 작업장 인근에 정박 중이던 어선이 불에 타고 있다. (전남소방본부 제공)
16일 오전 11시 20분쯤 목포시 연산동 선박 작업장 인근에 정박 중이던 어선이 불에 타고 있다. (전남소방본부 제공)


전남 목포의 한 선박 수리 작업장에서 불이 나 선박이 불타는 피해가 발생했다.

전남 소방당국과 경찰에 따르면 16일 오전 11시 20분쯤 목포시 연산동의 한 선박 작업장 인근 해상에 정박 중이던 선박 A호에서 불이 났다.

A호에 승선하고 있던 사람이 없어 인명피해는 없었으나 배 앞부분 등 일부가 탔다.

불은 출동한 소방당국에 의해 신고 접수 32분 만에 진화됐다.

소방당국은 배관 절단 작업을 하던 중 불씨가 수리를 위해 정박 중인 선박으로 튄 것으로 보고 정확한 화재 원인 등을 조사하고 있다.
임형주 기자
