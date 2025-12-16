한국마사회, 조교사협회·말산업 양성기관과 업무협약 체결

방금 들어온 뉴스

주현진 기자
입력 2025-12-16 10:37
수정 2025-12-16 10:37
우수 말산업 전문인력 육성 및 취업 활성화를 위한 업무협약식. 마사회 제공
우수 말산업 전문인력 육성 및 취업 활성화를 위한 업무협약식. 마사회 제공


한국마사회는 최근 경기 과천시 ‘렛츠런파크 서울’에서 서울경마장조교사협회 및 말산업 전문인력 양성기관 10개교와 ‘우수 말산업 전문인력 육성 및 취업 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약식에는 추완호 마사회 경영관리본부장과 정호익 서울경마장조교사협회 부회장을 비롯해 제주한라대, 성운대, 신경주대, 전주기전대, 경북자연과학고, 발안바이오과학고, 서귀포산업과학고, 한국경마축산고, 한국마사고, 한국말산업고 등 10개 양성기관 관계자가 참석했다.

이날 협약은 각 기관이 상호 협력을 통해 현장 맞춤형 말산업 전문인력을 양성하고, 말산업 고용 활성화를 추진하기 위해 마련됐다.

주현진 기자
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한국마사회가 체결한 업무협약의 주요 목적은 무엇인가?
