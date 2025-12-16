아마존서 中 업체 ‘어이없는 짓’…중국옷 올려놓고 “한복” 표기

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 세계 최대 전자상거래 사이트 아마존에서 중국 전통 의상 ‘한푸’에 ‘한복’ 키워드를 함께 표기한 화면. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 세계 최대 전자상거래 사이트 아마존에서 중국 전통 의상 ‘한푸’에 ‘한복’ 키워드를 함께 표기한 화면. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 온라인 쇼핑몰 아마존에서 중국 전통 의상 ‘한푸’를 ‘한복’이라고 잘못 표기해 파는 업체들이 발견됐다. 서경덕 성신여대 교수가 이를 바로잡기 위해 아마존에 항의 메일을 보내겠다고 밝혔다.서 교수는 16일 자신의 페이스북에 “지난주 사우디아라비아 리야드 ‘코리아 빌리지’에서 한복 논란이 일어난 뒤 전 세계에서 한복 오류 제보가 많이 들어왔다”고 전했다.제보 내용 중 가장 심각한 사례는 아마존 판매 업체들의 잘못된 표기였다. 서 교수는 “가장 큰 문제는 아마존에서 한푸를 한복으로 표기해 판매하는 업체들이 있다는 점”이라며 “조사 결과 중국 업체로 추정된다”고 설명했다.그는 최근 중국에서 벌어지는 한복 왜곡 사례들도 함께 지적했다. 중국 누리꾼들은 한복이 한푸에서 유래했다는 억지 주장을 이어가고 있다는 것이다.그는 “중국 대표 포털 바이두 백과사전 역시 한복을 ‘조선족 복식’으로 소개해 논란이 됐다”는 설명도 덧붙였다.서 교수는 이런 상황이 한류 확산과 맞물려 있다고 분석했다. 한류가 전 세계로 퍼지면서 한복과 갓이 주목받자, 일부 업체들이 한푸를 팔면서 한복 키워드를 이용하고 있다는 것이다. 그는 “이는 명백히 잘못됐다”고 강조했다.이어 “잘못된 상황을 바로잡으려고 아마존에 곧 항의 메일을 보내겠다”며 “세계적 권위를 지닌 영국 옥스퍼드 영어사전도 한복을 ‘한국의 전통 의상’이라고 명확히 소개하고 있다”고 덧붙였다.서 교수는 “한복이 전 세계에서 올바르게 알려질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.