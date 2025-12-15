[포토] 철 잊은 개나리 ‘활짝’

[포토] 철 잊은 개나리 ‘활짝’

입력 2025-12-15 14:14
수정 2025-12-15 14:14
월요일인 15일 아침 기온은 북서쪽에서 내려온 찬 공기 영향으로 올겨울 가장 추운 수준을 보였으나, 낮부터 추위가 주춤하며 기온이 평년 수준을 회복하겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 기온은 -9도에서 2도로 전국 대부분 지역에서 전날보다 3도가량 낮았다.

칼바람까지 더해지며 체감온도는 더욱 떨어졌다.

주말 동안 내린 비 또는 눈이 얼어붙어 곳곳에서 빙판길과 도로 살얼음이 나타났다.

추위는 이날 낮부터 차차 풀릴 전망이다.

이날 낮 최고기온은 4∼12도로 평년 수준과 비슷하겠다.

주요 도시 예상 최고기온은 서울·수원·인천 6도, 세종 7도, 대전 8도, 강릉·대구 9도, 광주·울산 10도, 11도, 제주 13도다.

비교적 누그러진 추위는 당분간 이어지며 16∼17일에는 기온이 평년보다 높겠다.

다만 높은 일교차가 예상되니 옷차림에 유의해야 한다.

사진은 이날 강원 강릉시 입암동 도로변에 봄의 전령사로 불리는 개나리가 활짝 펴 눈길을 끌고 있는 모습.
온라인뉴스부
