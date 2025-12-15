동작구, 소상공인 업소 간판 45개 새단장

내년 사업 확대…80곳 간판 개선 지원

서울 동작구는 지난 8월부터 추진한 ‘소상공인 개별 간판개선 지원사업’으로 총 45개 업소 간판을 교체했다고 15일 밝혔다.노후 간판 교체를 완료한 업소들은 최대 200만원을 지원받았다. 올해 60명이 사업 참여를 신청했으며 구는 서류심사와 옥외광고심의위원회를 거쳐 교체 필요성과 디자인 적합성 등을 고려해 지원 대상을 최종 선정했다. 구는 또 26개 업소의 돌출 간판 29개를 철거해 도시 미관을 정비했으며, 보행자 안전사고 위험도 낮췄다.새로 설치된 간판은 에너지 효율을 높이고, 탄소중립 실현에 기여할 수 있도록 ‘LED 벽면 이용 간판’으로 시공됐다. 구는 이번 지원 업소에 대한 모니터링을 지속하는 한편 내년에는 사업을 확대해 상·하반기로 나눠 총 80곳의 간판 개선을 지원할 계획이다.박일하 동작구청장은 “이번 사업이 간판 교체에 어려움을 겪던 소상공인들에게 실질적인 보탬이 됐길 바란다”며 “노후 간판 정비는 도시 경관 개선과 지역 경제 활성화에 도움이 되는 중요한 사업인 만큼, 더 많은 지역 상인이 혜택을 받을 수 있도록 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.