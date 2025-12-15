“카카오 사옥에 폭발물” 협박 신고…전 직원 재택근무

이미지 확대 카카오 관련 자료사진. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 카카오 관련 자료사진. 서울신문DB

카카오 판교아지트에 사제 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰이 현장 수색에 나섰다.15일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 15분쯤 경기도 성남시 분당구 백현동에 위치한 카카오 판교아지트 건물에 폭발물이 설치됐다는 내용의 글이 카카오 CS 센터 사이트에 게시됐다. 카카오 측은 해당 게시글을 확인한 뒤 112에 신고했다.신고 직후 카카오는 직원 안전을 고려해 전 직원을 대상으로 재택근무 전환 조치를 내렸다.경찰은 경찰특공대를 현장에 투입해 건물 내부와 주변을 중심으로 폭발물 설치 여부를 확인하고 있다.카카오 관계자는 “직원의 안전을 최우선으로 판단해 전 직원 재택근무로 전환했다”고 밝혔다.