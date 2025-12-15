기술보증기금, ‘2025 한국공공기관 감사인대회’ 최우수상 수상

기술보증기금, '2025 한국공공기관 감사인대회' 최우수상 수상

주현진 기자
주현진 기자
입력 2025-12-15 11:04
수정 2025-12-15 11:04
임명배(오른쪽) 기술보증기금 상임감사가 ‘2025 한국공공기관 감사인대회’에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금 제공
임명배(오른쪽) 기술보증기금 상임감사가 ‘2025 한국공공기관 감사인대회’에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금 제공


기술보증기금이 디지털 감사 고도화 및 예방 중심의 감사체계를 구축한 성과를 인정받아 한국공공기관감사협회가 주관한 ‘2025 한국공공기관 감사인대회’에서 내부감사 부문 최우수상을 받았다고 15일 밝혔다.

내부감사 부문 포상은 우수한 감사역량과 내부통제 체계를 통해 공공기관의 윤리경영 및 청렴문화 확산에 기여한 기관에 주어진다.

임명배 기술보증기금 상임감사는 “이번 최우수상은 전사적인 협업과 구성원들의 높은 사명감이 함께 만들어낸 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 공공기관의 책임성과 투명성 강화를 위해 감사시스템을 지속적으로 혁신하고, 가치창출형 감사가 정착되도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
