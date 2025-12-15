이미지 확대
출근길 강추위… 빙판길도 조심하세요
14일 서울 중구 남산공원 나무숲에 밤사이 내린 눈이 쌓여 있다. 기상청은 월요일인 15일 전국에 영하의 기온이 이어지면서 빙판길이 많이 나타날 수 있다며 주의를 당부했다. 아침 최저기온은 -9~3도, 낮 최고기온은 3~12도로 예보됐다. 강원 내륙·산지는 영하 10도 이하로 떨어지겠다.
뉴시스
뉴시스
뉴시스
2025-12-15 12면
