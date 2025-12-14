종이봉투 담겨 유기된 신생아, 결국 사망… 경찰 경위 파악 착수

이미지 확대
서울중부경찰서.
뉴스1
뉴스1
서울 시내에서 심정지 상태의 신생아가 유기된 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.
14일 경찰과 소방당국 등에 따르면 서울 중부경찰서는 이날 오후 6시 30분쯤 서울시 중구 필동 동국대학교 근처 건물에서 “종이 봉투에 신생아가 버려졌다”는 112 신고를 접수했다.
비슷한 취지의 신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태의 아기를 발견해 인근 병원으로 이송했지만, 아기는 결국 숨졌다.
아기를 유기한 20대 여성은 현재 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다. 이 여성은 베트남 국적인 것으로 전해졌다.
경찰은 이 여성을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
