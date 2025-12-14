인천대로서 람보르기니 반대편 차선 차량 들이받아…2개 차로 통제

방금 들어온 뉴스

인천대로서 람보르기니 반대편 차선 차량 들이받아…2개 차로 통제

강남주 기자
입력 2025-12-14 16:55
수정 2025-12-14 17:10
이미지 확대
사고 차량. 인천소방본부 제공
사고 차량. 인천소방본부 제공


인천대로에서 람보르기니 차량이 반대편에서 오던 차량을 들이받는 사고가 발생했다.

14일 인천소방본부 등에 따르면 이날 오후 2시 32분쯤 인천 미추홀구 도화동 인천대로 도화IC 인근에서 람보르기니 차량이 반대편에서 오던 포드 차량을 들이받았다.

이어 후속 차량인 포르쉐, 랜드로버 등 2대가 이 사고를 피하려다 2차 사고로 이어졌다.

이들 사고로 람보르기니 탑승자 1명이 경상을 입었으며 람보르기니 등 차량에서 기름이 유출돼 왕복 4차로 중 2개 차로의 통행이 통제됐다.

사고가 나자 미추홀구는 “이름 유출사고로 차량 통제 중이니 교통 정보를 확인하고 우회해 달라”고 안전문자를 발송했다.



경찰은 인천 방향으로 향하던 람보르기니 차량이 중앙선을 침범해 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로