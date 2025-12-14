인천공항고속도로서 택시가 SUV 들이받아…1명 사망·1명 중태

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

인천공항고속도로서 택시가 SUV 들이받아…1명 사망·1명 중태

강남주 기자
입력 2025-12-14 13:03
수정 2025-12-14 15:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

택시 기사 “졸음 운전했다” 진술

이미지 확대
사고 현장. 인천소방본부 제공
사고 현장. 인천소방본부 제공


인천공항고속도로에서 택시가 스포츠유틸리티(SUV) 차량을 들이받아 70대 남성이 숨지고 20대 남성이 중태에 빠졌다.

14일 경찰 등에 따르면 이날 오전 4시 50분쯤 인천시 중구 인천공항고속도로 인천공항 방향 2㎞ 지점 3차로에서 50대 남성 A씨가 몰던 택시가 스포티지 차량을 들이받았다.

사고 충격으로 스포티지 차량이 밀리면서 2차로에서 달리던 투산 차량을 들이받았고, 투산 차량은 다시 4차로에 있던 다른 택시와 충돌했다.

이 사고로 A씨가 몰던 택시에 타고 있던 20대 남성 B씨와 스포티지 탑승자인 70대 남성 C씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다. B씨는 위중한 상태이며, C씨는 숨진 것으로 파악됐다. 또 3명이 경상을 입고 병원에서 치료 중이다.

경찰은 “졸음운전을 했다”는 A씨 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 인천공항고속도로 사고의 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로