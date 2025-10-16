“잘 지내고 있다. 걱정 마라” 광주서 캄보디아 출국 후 실종 신고···20대 신변 확인

방금 들어온 뉴스

“잘 지내고 있다. 걱정 마라” 광주서 캄보디아 출국 후 실종 신고···20대 신변 확인

임형주 기자
입력 2025-10-16 10:07
수정 2025-10-16 10:07
지난 8월 실종신고된 광주 20대 청년 “잘 지내고 있다” 신변 확인
경찰, 목소리로만 확인된 만큼 실종신고는 계속 유지·현지 확인 추진

광주광역시 북부경찰서 전경
광주광역시 북부경찰서 전경


광주에서 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 끊겨 실종 신고된 20대 남성의 신변이 확인됐다.

16일 광주 북부경찰서에 따르면 전날 오후 20대 A씨가 자신의 부모에게 소셜미디어(SNS)를 이용해 전화를 걸어왔고 “캄보디아 현지 조직의 한국인 대상 범죄 피해가 잇따르고 있다는 보도를 보고 연락했다”며 “잘 지내고 있으니 걱정하지 말라”는 취지로 말한 것으로 알려졌다.

A씨는 캄보디아에 머무르고 있지만, 구체적인 장소나 하는 일에 대해서는 말하지 않은 것으로 전해졌다.

지난 8월 11일 부모로부터 A씨에 대한 실종신고를 접수해 조사 중이던 경찰은 A씨와 직접 통화해 신변에 문제가 없다는 것을 확인했지만, 목소리로만 신변을 확인한 만큼 A씨가 직접 주캄보디아 대한민국 대사관에 방문해 재차 신변을 확인하도록 요청했다.

광주·전남지역에서 캄보디아로 출국 후 연락이 끊긴 가족들의 실종 신고 사례는 광주 5건·전남 3건 등 모두 8건이다.
임형주 기자
위로