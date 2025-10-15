버티던 尹, 돌연 내란 특검 출석… 외환 혐의 진술거부권 행사

내란 특검, 박성재 영장 재청구할 듯

윤석열 전 대통령이 15일 오전 내란 특검에 외환 혐의 피의자 신분으로 자진 출석했다. 지난 7월 내란 특검에 의해 재구속 된 이후 윤 전 대통령이 수사기관에 출석한 것은 이번이 처음이다. 박성재 전 법무부 장관에 대한 구속 영장 기각으로 수사에 제동이 걸린 특검은 외환 혐의 규명에 수사력을 집중하는 모양새다.박지영 내란 특검보는 이날 오전 10시 14분부터 윤 전 대통령에 대한 외환 혐의 조사를 시작했다고 밝혔다. 조사는 박향철 부장검사와 문호섭 검사가 맡았고, 윤 대통령 측에서는 김홍일·배보윤 변호사가 입회했다.박 특검보는 “지난달 30일 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 청구해 지난 1일 발부받았다”면서 “지난 2일 서울구치소에 영장 집행을 지휘했고, 서울구치소는 재판 일정 등을 고려해 금일 오전 8시쯤 체포영장을 집행할 예정이었다”고 말했다.윤 전 대통령은 지난 8월 김건희 특검이 두차례 체포영장을 집행하려고 했지만 모두 완강하게 거부했다. 이번에는 교도관이 집행에 앞서 영장 발부 사실 등을 알리자 윤 전 대통령이 출석 의사를 밝혔다는 설명이다. 윤 전 대통령 측은 “교도관들에게 부담을 주지 않기 위해 세면도 하지 못하고 옷만 챙겨입고 자진 출석했다”고 밝혔다.이번 체포영장의 집행 유효기간은 17일까지로, 특검팀은 필요할 경우 추가 소환조사를 진행한다는 방침이다. 윤 전 대통령은 이미 1·2차 조사 당시 충분히 입장을 밝혔다며 진술을 거부한 것으로 알려졌다.이날 새벽 박 전 장관에 대한 구속 영장이 기각되며 뒤숭숭한 특검 내부 분위기를 재정비하기 위해 빠르게 윤 전 대통령에 대한 조사에 나섰다는 해석도 나온다. 박 특검보는 박 전 장관의 구속영장 기각과 관련 “법무부 장관의 지위나 헌법적 책무 사안의 중대성 등 고려할 때 납득하기 어렵다”며 재청구 방침을 밝혔다.한편 채해병 특검은 이날 오동운 고위공직자범죄수사처 처장을 직무유기 혐의로 입건하고 공수처 압수수색에 나섰다. 이재승 차장과 박석일 전 수사3부장도 함께 수사 대상에 올랐다. 앞서 국회 법제사법위원회 위원들은 송창진 전 공수처 수사2부장을 위증 혐의로 고발했다. 공수처 임용 이전에 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 변호인을 맡았던 송 전 부장이 지난해 국회에서 “해병대 수사 외압 건에 이 전 대표가 연루된 사실을 몰랐다”고 말한 것과 관련된 것이다. 공수처법상 공수처장은 검사의 범죄 혐의를 발견한 경우 이를 대검에 통보해야 하지만, 직무를 유기했다는 취지다.오는 29일 2차 수사 기간 만료를 앞두고 아무도 기소하지 못한 채해병 특검이 성과를 내기 위해 강공법에 나섰다는 분석도 나온다.