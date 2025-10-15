부산시, 지역기업 2개사와 1022억원·380명 고용 투자 협약

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 15일 부산시청에서 강림인슈, 케이시스와 총 1022억원을 투자하고 380명을 신규 고용하는 내용의 투자 양해각서를 체결했다고 밝혔다.강림인슈는 선박용 극저온 단열재를 제조하는 기업으로, 본사는 경남 창원이지만 부산 사하구와 기장군에 주력 제품 생산 시설을 두고 있다.최근 수주 증가에 대응하고, 새로운 극저온 단열재 상용화를 위해 다음 달부터 803억을 투자해 기장군 명례 산업단지에 첨단 자동화 설비를 갖춘 신규 공장을 세울 예정이다. 공장 설립이 완료되면 350명을 새로 고용할 것으로 예상된다.케이시스는 LED 전광판을 전문으로 제조하는 기업으로, 219억원을 투자해 강서구 에코델타시티에 발광 다이오드 모듈 생산 시설을 짓고, 30명을 새로 고용할 예정이다. 이 회사는 이번 투자를 통해 직접 생산 시스템을 구축하고, 핵심 연구 인력도 확보해 세계 시장 진출에 나선다.두 회사는 모두 부산에서 창업하거나 벤처기업으로 시작해 성장한 기업이다. 사업 확장을 위한 초기 투자 단계에서 수도권 등 다른 지역으로 이전하는 대신 부산에 재투자를 선택했다.부산시 관계자는 “성장 단계에 있는 기업이 자금 유치가 쉬운 수도권으로 이전하는 경우가 많은 상황에서 두 회사의 지역 투자가 상징적 의미를 가질 것”이라며 “지역 기업이 충분한 성장 기회를 누릴 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.