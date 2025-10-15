금정산 국립공원 연내 지정 될 듯... 국내 최초 도심형 국립공원

이미지 확대 금정산국립공원 지정 공원경계. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 금정산국립공원 지정 공원경계. 부산시 제공

우리나라 최초의 도심형 국립공원으로 자리매김할 금정산국립공원 지정이 연내 이뤄질 것으로 보인다.부산시는 15일 오전 김성환 기후에너지환경부 장관과 함께 금정산 국립공원 예정지 현장을 방문한다고 밝혔다.이날 현장 방문은 국립공원 지정의 최종단계인 국립공원위원회 심의를 앞두고 기후에너지환경부와 부산시가 금정산의 생태·문화자원 현황을 점검하고 향후 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.방문지는 남문습지로 국립공원공단으로부터 금정산의 자연생태계와 경관자원 , 문화자원 현황을 보고받고 지역 시민단체 등과 상생방안을 논의한다.금정산은 낙동정맥을 따라 형성된 국가 주요 생태 축으로 천혜의 자연경관과 풍부한 생태·문화자원을 두루 갖춘 부산의 대표 명산이다. 2020년부터 2021년까지 실시된 국립공원 지정 타당성 조사결과, 금정산에는 멸종위기 야생동물 13종을 포함 1782종의 야생생물이 서식하고 있으며, 자연경관 71곳과 문화유산 127점 등 생태·경관·문화적 가치가 매우 높은 곳으로 평가됐다.금정산 국립공원 지정은 2005년 시민여론이 형성된 이후, 2019년 6월 환경부에 공식 건의하면서 본격 추진돼 관계부처 협의 절차를 거쳤고 이달중 국립공원위원회의 심의 절차만을 남겨두고 있다.국립공원위원회의 심의를 통과하면 올연말 국립공원 지정고시될 것으로 부산시는 예측하고 있다.박형준 시장은 “금정산을 부산으 새로운 도심형 생태자산이자, 대한민국 최초의 도심형 국립공원 선도모델로 만들어 나가겠다” 고 말했다.