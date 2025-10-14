“전액 환급해 주겠다” 휴대폰 구매 비용 1억 가로채···통신사 대리점 직원 입건

휴대전화 구매 비용 1억 가로챈 SKT대리점 직원 입건

광주 북부경찰서는 휴대폰 구매 대금을 전액 환급해주겠다며 피해자들로부터 받은 휴대전화 구매 비용을 가로챈 혐의로 30대 A씨를 입건해 조사 중이라고 14일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난달 광주광역시 북구 용봉동에 있는 SK텔레콤 공식 인증 대리점을 운영하면서 손님 58명으로부터 받은 1억원가량의 휴대전화 구매 비용을 편취한 혐의를 받고 있다.A씨는 최신 기종의 휴대전화를 기기 변경 방식으로 구매하면 구매 비용 전액을 되돌려주겠다는 말로 피해자들을 속인 것으로 조사됐다. 수백만 원의 구매비용을 계좌로 이체한 피해자들은 A씨로부터 이 비용을 환급받지 못하자 경찰에 고발했다.개별적으로 경찰에 고발장을 제출한 피해자들은 현재까지 총 58명으로, 경찰은 피해자들이 더 있을 것으로 보고 있다. 경찰은 A씨가 피해자들에게 받은 돈의 사용처 등 정확한 사건 경위를 수사 중이다.