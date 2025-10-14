나주서 초등생·중학생 잇따라 숨진 채 발견

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

나주서 초등생·중학생 잇따라 숨진 채 발견

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-10-14 11:02
수정 2025-10-14 11:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

4시간 간격으로 발생한 비극
두 사건 간 직접적 연관성은 없어
경찰 “추락사 가능성” 수사

이미지 확대
나주에서 초등학생과 중학생이 13일 몇 시간 간격으로 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.
나주에서 초등학생과 중학생이 13일 몇 시간 간격으로 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.


나주에서 초등학생과 중학생이 같은 날 몇 시간 간격으로 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

나주경찰서에 따르면 13일 오후 7시 38분쯤 나주시 한 상가 건물 앞에서 중학생 A군이 쓰러진 채 발견됐다. A군은 행인의 신고로 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

앞서 이날 오후 3시 57분쯤에는 나주의 한 아파트 단지 앞에서 초등학생 B군이 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 이송됐지만 역시 사망 판정을 받았다.

경찰은 두 사건이 약 4시간 간격으로 발생했으나, 현재까지 A군과 B군 사이의 직접적인 연관성이나 접점은 확인되지 않았다고 밝혔다.

현장 조사 결과 두 학생 모두 건물 고층부에서 추락했을 가능성이 높은 것으로 추정되며, 경찰은 정확한 사망 경위를 밝히기 위해 목격자 진술과 주변 CCTV 영상 등을 분석하고 있다.



경찰 관계자는 “현재까지 범죄 혐의점은 드러나지 않았지만, 타살 가능성을 배제하지 않고 다각도로 수사 중”이라고 전했다.
나주 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로