부산해경, 기관고장으로 표류하던 22명 승선 낚시어선 구조

방금 들어온 뉴스

기사 검색

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-10-12 16:16
수정 2025-10-12 16:16
이미지 확대
12일 부산해경 연안 구조정이 기관 고장으로 표류하고 있던 낚시어선 A호를 예인하고 있다. 부산해경 제공
12일 부산해경 연안 구조정이 기관 고장으로 표류하고 있던 낚시어선 A호를 예인하고 있다. 부산해경 제공


부산 앞바다에서 22명이 탄 낚시어선이 기관 고장으로 표류하다가 구조됐다.

12일 부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 3분쯤 영도구 조도 인근 해상에서 낚시어선 A호(9.77t)가 표류하고 있다는 신고가 접수됐다.

A호는 이날 오전 5시쯤 민락항에서 출항해 조도 동쪽 약 1㎞ 해상에서 낚시하던 중 변속기가 고장 나 전·후진이 불가능한 상태라며 구조를 요청했다. A호에는 선원 2명과 승객 20명이 타고 있었다.

신고를 접수한 해경은 현장에 연안 구조정을 보내 오전 11시 44분쯤 A호를 인근 하리항으로 예인했다. A호는 자체 섭외한 예인선에 의해 민락항으로 이동했으며, 해경 경비함정이 그동안 안전을 관리했다.

A에 타고 있던 22명은 모두 건강 상태에 이상이 없어 귀가했다. 해경은 선장 등을 상대로 기관 고장 발생 경위 등을 조사하고 있다.
부산 정철욱 기자
