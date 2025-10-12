190㏄ 경주용 오토바이 배기량 49㏄로 ‘징역형 집행유예’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

모터스포츠 경기장에서 사용할 수 있는 경주형 오토바이의 배기량을 속여 번호판을 발급받은 혐의로 재판에 넘겨진 30대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.12일 법조계에 따르면 대전지법 천안지원 형사1단독 공성봉 부장판사는 위계공무집행방해 혐의로 기소된 A씨(31)에 대해 징역 6개월을 선고했다. 다만, 2년간 형 집행을 유예하면서 80시간 사회봉사를 명령했다.A씨는 지난해 5월쯤 천안시 동남구 신방동 행정복지센터에 이륜자동차 사용 신고서를 허위로 작성해 제출한 혐의를 받고 있다.그는 일반도로에서 사용이 허가되지 않은 배기량 190㏄ 경주용 오토바이를 배기량 49㏄로 허위로 기재해 번호판을 발급받았다.공성봉 부장판사는 “거짓으로 서류를 작성해 공무원 정당한 직무집행을 방해한 죄책이 가볍지 않다”며 “자백하고 반성한 점 등을 종합해 형을 정했다”고 판시했다.