대구 금호강서 카누·카약 탈 수 있다…11일부터 수상 레저시설 시범운영

이미지 확대 금호강 수상 레저시설. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 금호강 수상 레저시설. 대구시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구 금호강에서 카누와 카약을 타고 금호강을 가로지르는 체험 프로그램이 운영된다.대구시는 오는 11일부터 다음달 30일까지 도심 한가운데서 카누·카약 등을 즐길 수 있도록 금호강 수상 레저시설을 시범 운영한다고 10일 밝혔다.금호강 수상레저 시설 조성은 금호강을 지역 대표 관광지로 만들자는 ‘금호강 르네상스 프로젝트’의 핵심 사업 중 하나다. 동구의 아양교에서 동촌보까지 약 1.2㎞ 구간에 총사업비 24억원이 들여 수상레저시설이 설치했다.이 시설은 카누·카약 총 26대, 비상 구조선 1대, 계류장, 탈의실, 휴게 공간 등으로 구성됐다. 시범 운영 기간에는 무료로 카누·카약을 탈 수 있다. 처음 타는 사람들을 위한 체험 강습도 마련될 예정이다.대구시는 이번 시범 운영 기간과 보완을 거쳐 2026년 4월부터 수상레저시설을 본격적으로 운영할 계획이다. 카누와 카약도 15대를 추가로 사들일 예정이다. 본격 운영에 들어가면 이용료 5000원을 지불하면 최대 30분간 카누·카약을 탈 수 있게 된다.시설 운영은 대구공공시설관리공단에 위탁해 전문적이고 체계적인 관리로 시민 안전과 서비스 품질을 한층 높일 예정이다.이재성 대구시 문화체육관광국장은 “앞으로도 금호강 수상레저시설에 다양한 프로그램을 도입하겠다”며 “금호강을 시민들이 ‘보는 강’에서 ‘즐기는 강’으로 거듭나도록 할 것”이라고 했다.