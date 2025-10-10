추석의 비극..50대 아내 치매 남편 살해 후 아파트서 투신

추석의 비극..50대 아내 치매 남편 살해 후 아파트서 투신

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-10-10 11:02
수정 2025-10-10 11:02
청주에서 추석날 50대 아내가 치매를 앓는 남편을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정되는 사건이 발생해 경찰이 수사를 벌이고 있다.

10일 경찰 등에 따르면 지난 6일 오전 11시쯤 청주시 상당구의 한 아파트에서 A씨가 투신해 숨졌다.

A씨가 자신의 아파트 베란다에서 뛰어내린 사실을 확인한 경찰은 지하 주차장에 있던 A씨 승용차 안에서 의식을 잃은 남편 B(60대)씨를 발견했다. B씨는 병원으로 옮겨졌으나 다음 날 숨졌다.

A씨는 같은 날 오전 10시쯤 “잠깐 외출하겠다”며 B씨가 입원한 요양병원에서 그를 데리고 나온 것으로 알려졌다. 2023년 뇌경색으로 치매를 앓게 된 B씨는 20여일 전 이 요양병원에 입원한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 차 안에서 B씨를 살해한 뒤 투신한 것으로 보고 있다. 차량 블랙박스에는 남편에게 “차라리 죽는 게 낫다”고 말하는 A씨 음성이 담긴 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 “살해 방법을 추정할 수 있는 외상이나 범행 도구는 발견되지 않았고, 유서도 없었다”며 “B씨의 정확한 사인을 위해 부검을 의뢰했다”고 밝혔다. 경찰은 범행 경위 등을 파악한 뒤 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결할 예정이다.
청주 남인우 기자
