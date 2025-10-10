군산 개야도 인근 김 양식장서 선원들 바다에 빠져…1명 실종

방금 들어온 뉴스

군산 개야도 인근 김 양식장서 선원들 바다에 빠져…1명 실종

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-10-10 11:00
수정 2025-10-10 11:53
이미지 확대
수색 중인 해경. 군산해경 제공
수색 중인 해경. 군산해경 제공


전북 군산시 옥도면 개야도 인근 김 양식장 관리선 선원이 바다에 빠져 해경이 수색에 나섰다.

10일 군산해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 13분쯤 군산시 옥도면 개야도 남쪽 500m 해상에서 2.8t급 김 양식장 관리선에 타고 있던 선원 2명이 바다에 빠지는 사고가 발생했다.

이 사고로 바다에 빠진 선원 2명 가운데 한국인 선원 1명은 인근 어선에서 곧바로 구조했지만, 의식이 희미한 상태로 병원으로 긴급 후송됐다.

동티모르 국적 선원 1명은 아직 발견하지 못해 해경은 경비함정 3척과 헬기, 수중 수색 구조대 등을 동원해 사고해역 인근에서 수색 작업을 진행하고 있다.

해경 관계자는 “선박이 출항 당시 승선원 신고 사실(1명)과 실제 타고 나간 인원(4명)이 맞지 않아 실종자와 구조자 인적 사항 파악에 어려움을 겪고 있다”고 말했다.



해경은 선장 등을 상대로 정확한 사고 원인 등을 조사할 방침이다.
설정욱 기자
위로