광주·전남 상생축제 ‘빛가람페스티벌’ 18일 개막

방금 들어온 뉴스

광주·전남 상생축제 '빛가람페스티벌' 18일 개막

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2025-10-10 10:58
수정 2025-10-10 10:58
나주 빛가람동 호수공원서 ‘온리원 빛가람’ 주제로 이틀간 진행
공연·체험·마켓 등 프로그램 다채…지역 화합·경제 활성화 기대

‘2025년 제11회 빛가람페스티벌’ 포스터. 광주광역시 제공
‘2025년 제11회 빛가람페스티벌’ 포스터. 광주광역시 제공


광주시는 전남도, 나주시, 혁신도시 이전 공공기관과 함께 오는 18~19일 이틀간 나주 빛가람동 호수공원 일원에서 ‘2025년 제11회 빛가람페스티벌’을 개최한다고 10일 밝혔다.

2015년 시작된 ‘빛가람페스티벌’은 광주·전남공동혁신도시의 정체성과 상생 가치를 바탕으로, 이전 공공기관 임직원과 가족, 지역주민이 함께 하는 대표 가을축제로 자리매김했다.

지난해 열린 제10회 행사에는 1만여명이 참여해 혁신도시 소통과 화합의 장으로 큰 호응을 얻었다.

올해 축제는 ‘온리원(Only One) 빛가람, 모두가 하나되는 빛’을 주제로 다양한 공연과 체험 프로그램으로 꾸며진다.

첫째날인 18일에는 광주광역시립교향악단 클래식 공연을 시작으로 ▲청소년 케이팝(K-POP) 댄스 ▲나주시 소년소녀합창단 ▲개막식 ▲이전 공공기관 동아리 콘서트 ▲빛가람 합창단의 무대가 이어진다.

둘째 날인 19일에는 이전 공공기관 오케스트라, 나주시립합창단, 전남도립국악단 공연과 함께 빛가람동 주민들이 참여하는 장구난타·라인댄스·줄넘기 공연이 펼쳐진다.

이어 ▲버블·벌룬 퍼포먼스 ▲어쿠스틱 밴드 ▲크로스오버 팝페라 무대가 마련돼 있으며, 초대가수 김장훈이 출연해 히트곡들을 열창한다.

끝으로 폐막식과 불꽃쇼가 축제의 대미를 장식할 예정이다.

부대행사로는 플리마켓, 사회적경제기업 마켓, 푸드존, 어린이 에어바운스 놀이터, 체험부스(비즈팔찌·비누·민속놀이 등), 반려동물 놀이터, 흑백사진관이 운영돼 남녀노소 모두가 즐길 수 있다.

이전 공공기관 어린이집 유아 미술작품 전시도 마련돼 가족 단위 관람객에게 의미 있는 볼거리를 제공한다.

고광완 행정부시장은 “빛가람 페스티벌은 주민과 이전 공공기관이 함께하는 상생 축제”라며 “문화·예술·체험이 어우러진 다채로운 프로그램으로 시민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 화합의 장을 만들겠다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
