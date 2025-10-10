부산시민공원 문화예술촌 공방체험...25,26일 이틀간

이미지 확대
지난 8월 진행한 부산시민공원 문화예술촌 공방 재능기부 프로그램. 부산시설공단 제공
부산시설공단은 오는 25일, 26일 이틀간 ‘부산시민공원 문화예술촌 공방 체험 프로그램’을 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 프로그램은 시민공원에서 가족, 연인, 친구와 함께 예술을 즐기며 특별한 추억을 만들 수 있도록 기획됐다.
체험 프로그램은 가족 대상 ‘레진아트 펜꽂이 만들기’ ,성인 대상 ‘자개 도어벨 만들기’,가죽 카드지갑 만들기(섬유공방) ,은반지 만들기(금속공방) 등 다채롭게 구성된다. 자녀와 부모가 함께 커플 아이템을 만들며 소통하는 시간을 갖는 등 참여자 모두에게 힐링의 장이 될 예정이다.
참여 인원은 회차별 22명, 총 198명으로 총 9회에 걸쳐 무료 운영되며, 접수는13일(월) 오전 10시부터 10월 17일(금) 오후 5시까지 부산시민공원 누리집에서 선착순 진행된다..
