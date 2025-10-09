사회 [포토]윤병태 나주시장, 정보석 영산강축제 홍보대사와 환담 서미애 기자 입력 2025-10-09 23:33 수정 2025-10-09 23:33 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/10/09/20251009500104 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 윤병태 나주시장(왼쪽)이 9일 ‘2025 나주영산강축제’가 열리고 있는 영산강정원 현장에서 홍보대사로 활동 중인 배우 정보석 씨와 만나 감사 인사를 전하며 환담하고 있다. 나주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤병태 나주시장(왼쪽)이 9일 ‘2025 나주영산강축제’가 열리고 있는 영산강정원 현장에서 홍보대사로 활동 중인 배우 정보석 씨와 만나 감사 인사를 전하며 환담하고 있다. 나주시 제공 나주 서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지