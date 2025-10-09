사회 [포토] 한글 축제서 과거시험 보는 외국인 입력 2025-10-09 15:11 수정 2025-10-09 15:11 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/10/09/20251009500070 URL 복사 댓글 0 세종시 대표 가을 축제인 ‘세종한글축제’가 9일 호수공원 일대에서 개막해 사흘간 일정에 들어갔다.시는 축제 정체성을 확립하고, 시가 국내 첫 한글 문화도시로 지정된 것을 계기로 올해부터 축제 명칭에 ‘한글’을 추가했다.사진은 9일 조선시대 과거시험 체험에 참여한 외국인과 어린이들이 한글, 세종대왕 등과 관련한 문제를 풀고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지