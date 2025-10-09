제천한방천연물엑스포 수출 목표 300억원 조기 달성

이미지 확대 2025제천국제한방천연물산업엑스포에 참여 중인 한 기업이 지난 8일 중국 기업과 수출협약을 체결하고 있다. 제천시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 2025제천국제한방천연물산업엑스포에 참여 중인 한 기업이 지난 8일 중국 기업과 수출협약을 체결하고 있다. 제천시 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2025제천국제한방천연물산업엑스포가 수출 목표 300억원을 조기 달성했다.9일 엑스포 조직위원회에 따르면 엑스포 산업관에 입주한 기업들의 누적 수출협약 규모가 총 27건에 약 328억원에 달한다.수출 협약을 체결한 기업은 화장품 8개 사, 건강기능식품 6개 사로 총 14개 사다. 상대 국가는 미국·러시아·호주·태국 등 16개국에 이른다.제천의 천약선㈜는 중국 태안휘택생물과기공사와 400만 달러(약 55억 원) 규모의 협약을 체결했다. 청주의 ㈜뷰티콜라겐은 칠레 커머씨알리자도라단스와 72만 달러(약 10억 원) 규모의 수출협약을 맺었다.천약선㈜는 화학성분을 최소화한 클린 뷰티·비건 제품으로 피부 안전성 면에서 중국 바이어의 높은 신뢰를 얻었다. ㈜뷰티콜라겐은 고기능성 화장품 제품 라인을 선보여 칠레 바이어를 사로잡았다.지난달 20일부터 오는 19일까지 제천 한방엑스포공원 등에서 열리는 이번 엑스포에서는 국내 기업 217개 사와 해외 69개 사가 자사 제품과 기술을 선보이고 있다.