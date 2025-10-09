관광객 유치는 역시 출렁다리가 최고

영천 보현산댐 방문객 100만명 돌파

예산 예당호 올 연말까지 1000만명 돌파 예상

여주 남한강도 300만명 넘어 설듯

이미지 확대 경북 영천 보현산댐 출렁다리 야경. 영천시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영천 보현산댐 출렁다리 야경. 영천시 제공

이미지 확대 충남 예산 예당호 출렁다리 야경. 예산군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 예산 예당호 출렁다리 야경. 예산군 제공

전국 곳곳의 출렁다리가 방문객을 불러 모으면서 지역 관광 활성화에 효자 역할을 하고 있다.경북 영천시는 보현산댐 출렁다리 방문객이 100만명을 돌파했다고 9일 밝혔다. 2023년 8월 개장된 지 2년여만이다.이 출렁다리는 별을 형상화 한 국내 최초의 X자형 주탑을 비롯 보현산댐을 가로지르는 국내 최대 규모의 350m 경간장(주탑사이 거리)과 국내 2번째인 총길이 530m를 자랑한다. 출렁다리를 건너서면 보현산댐 들레길을 산책할 수 있는 2.5㎞ 탐방로도 조성돼 있어 주·야간 주변 경치를 즐길 수 있다.시 관계자는 “이달 31일까지 다양한 기념 이벤트를 통해 보현산댐 출렁다리를 전국적 관광 명소로 알릴 계획”이라고 말했다.충남 예산군 예당호 출렁다리(길이 402m)는 2019년 4월 개장한 이후 6년간 900만명이 넘는 관광객이 찾았다. 이 출렁다리는 ‘2025∼2026 한국 관광 100선’에 이름을 올렸다. 예산군 관계자는 “올해 안에 누적 방문객이 1000만명을 돌파할 것 같다”고 전했다.경기 여주시 남한강 출렁다리는 올 연말까지 누적 관람객 300만명 돌파에 청신호가 켜졌다. 지난 5월 개통 3개월여 만에 118만명이 방문하는 등 갈수록 방문객이 크게 늘고 있어서다.이 출렁다리는 세종대왕 탄신일을 기념해 연장 515m, 폭 2.5m의 보행자 전용 현수교로, 남한강 절경을 한눈에 조망할 수 있는 관광 명소다.2021년 7월 개장한 충남 논산시의 탑정호 출렁다리는 방문객 수 300만명을 돌파했다. 다리 길이 600m라는 아시아 최장을 자랑한다.국토교통부에 따르면 전국에 출렁다리가 들어선 곳은 2018년 160곳에서 2023년 238곳으로 5년간 78곳이나 늘었다.