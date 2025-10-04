‘119고시’ 뚫렸다… 소방공무원 수험생 5만여명 개인정보 유출

방금 들어온 뉴스

‘119고시’ 뚫렸다… 소방공무원 수험생 5만여명 개인정보 유출

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-10-04 10:30
수정 2025-10-04 12:18
119고시 홈페이지 캡처
119고시 홈페이지 캡처


소방공무원 채용 사이트인 ‘119고시’에서 수험생 5만여명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 소방청은 관리 위탁업체를 상대로 조사에 착수하고 재발 방지책 마련에 나섰다.

소방청은 지난 2일 오후 7시께 ‘119고시’에서 개인정보 유출 사실을 확인하고, 피해를 입은 수험생들에게 관련 내용을 통지했다고 4일 밝혔다. 유출된 정보에는 2024년 10월 3일까지 사이트에 가입한 회원 5만 93명의 아이디, 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 주소 등이 포함됐다.

사고 인지 직후인 지난 2일 오후 10시 30분부터 사이트 접속은 차단됐다. 소방청은 대체 서비스 이용 방법을 안내하는 한편, 개인정보보호위원회에 관련 사실을 신고했다. 위탁업체를 대상으로는 관계기관 합동 조사를 진행 중이다.

소방청은 이번 사고가 해킹에 따른 것으로 추정하고 있다. 향후 채용 관련 정보 보안 강화를 위해 인사혁신처 통합채용시스템을 활용하겠다는 방침도 내놨다.

‘119고시’는 소방공무원 채용과 관련한 원서 접수, 시험 공고, 합격자 발표, 문제 및 정답 확인 등 채용 절차 전반을 담당하는 사이트다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
