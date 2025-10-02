스트레스·자살률 역대 최고… 불행한 K청소년

방금 들어온 뉴스

스트레스·자살률 역대 최고… 불행한 K청소년

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-10-01 18:14
수정 2025-10-01 18:14
중고교생 스트레스 인지율 42.3%
자살률 10만명 당 3.9명… 증가세

스트레스를 느끼는 아동·청소년 비중이 14년 만에 최대치를 기록했고, 삶의 만족도는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최하위권에 머물렀다.

국가데이터처가 1일 발표한 ‘아동·청소년 삶의 질 2025 보고서’에 따르면 지난해 중고등학생이 일상생활에서 스트레스를 느낀다는 비율(스트레스 인지율)은 42.3%로 2010년 이후 14년 만에 가장 높았다. 중고교생 10명 중 4명 이상은 생활에서 심리적 압박을 느끼는 셈이다. 성별로 보면 여학생의 스트레스 인지율이 49.9%로 남학생(35.2%)보다 높았다. 또 고등학생이 43.4%로 중학생(41.3%)보다 스트레스를 많이 받았다.

자살률 역시 증가했다. 아동·청소년 자살률은 2023년 기준 인구 10만 명당 3.9명으로, 관련 통계 작성을 시작한 2000년 이후 최대치를 기록했다. 아동·청소년 자살률은 2018년부터 증가세다. 특히 12~14세 자살률은 2000년 10만명당 1.1명에서 2023년 5.0명으로 급증했다.

학교생활 만족도는 뒷걸음질쳤다. 아동·청소년(만 9~18세)의 학교생활 만족도는 4점 만점에 2014년 3.10점에서 2023년 2.84점으로 줄었다. 지역별로는 대도시 2.87점, 중소도시 2.84점, 농어촌 2.76점으로 농어촌이 가장 낮았다.

삶의 만족도도 떨어지는 추세다. 아동·청소년의 삶에 대한 전반적인 만족도(삶의 만족도)는 2023년 기준 10점 만점에 6.91점으로 2017년 6.99점보다 줄었다. OECD 34개 국가 중 뒤에서 다섯 번째에 그치는 수준이다. 초등학생의 스마트폰 과의존 위험률은 2019년 24.4%에서 지난해 37.3%로 치솟았다.

세종 강동용 기자
2025-10-02 12면
2025-10-02 12면
