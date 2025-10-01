“테러·재난 실제로 일어날지도”…‘생존주의자’를 아시나요

"테러·재난 실제로 일어날지도"…'생존주의자'를 아시나요

박효준 기자
입력 2025-10-03 18:00
수정 2025-10-03 18:00
이미지 확대
26일 경주 한국원자력연구원 양성자과학연구단에서 열린 ‘2025년 국가 대테러종합훈련’에서 화생방 테러 대응 훈련이 진행되고 있다. 연합뉴스
26일 경주 한국원자력연구원 양성자과학연구단에서 열린 ‘2025년 국가 대테러종합훈련’에서 화생방 테러 대응 훈련이 진행되고 있다. 연합뉴스


직장인 조모(27)씨는 최근 온라인 쇼핑몰에서 생화학 방독면을 구입했다. 조씨는 “테러 협박이 언제 현실이 될 줄 모르지 않느냐”며 “비상 상황 가능성이 조금이라도 있으면 대비 차원에서 이런 물품을 구매한다”고 했다.

각종 테러 협박과 살인 예고 등으로 불안감과 공포가 고조되면서 이른바 ‘생존주의자’라고 스스로를 일컫는 이들이 생겨나고 있다. 휴대용 생존팩, 생존가방, 방독면 등 구매해두는 물품도 한둘이 아니다. 테러, 전쟁, 재난에 상시 대비하자는 차원이다. 다소 과도해 보일 수도 있지만, 이들은 “그만큼 불안이 커진 사회가 됐다”라고 설명했다.

생존주의자들이 갖춰두는 물품 중 가장 필수적인 건 ‘EDC’(EveryDay Carry)라 불리는 휴대용 생존팩이다. 생존팩에는 단거리를 이동하거나 구조를 기다리는 것을 가정해 약 72시간 동안 버틸 수 있을 정도로 물건을 넣어 둔다.

실제로 직장인 임모(25)씨의 생존팩에는 방화 마스크, 500㎖ 생수, 초콜릿 과자, 의약용품 등이 빼곡하게 채워져 있었다. 임씨는 “대한민국은 휴전 중인 나라이고, 언제 무슨 일이 벌어질 지 아무도 모르지 않냐”며 “위급 상황이 아닌 일상에서도 필요한 물품이 많아 평소에 갖고 다니면 도움이 된다”고 말했다.

이미지 확대
임모(25)씨가 테러 등 비상 상황 발생 시 대피할 때 챙기기 위해 꾸려놓은 ‘생존 가방’의 내용물. 임씨 제공
임모(25)씨가 테러 등 비상 상황 발생 시 대피할 때 챙기기 위해 꾸려놓은 ‘생존 가방’의 내용물. 임씨 제공




비상 상황 발생 시 대피 경로를 알아두고 발화 도구가 없이 불을 지피는 법, 식수를 얻는 법 같은 생존 기술을 연습하기도 한다. 이런 내용을 다루는 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티도 있다. 한 온라인 카페의 회원 수는 2만명이 넘는다. 조원철 연세대 토목공학과 명예교수는 “생존 연습 등을 핑계로 새총과 칼 같은 무기를 구매하는 것은 금물”이라며 “일상생활에 지장을 줄 정도로 몰입하는 것도 지양해야 한다”고 말했다.
박효준 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
위로