반려동물 ‘친화도시’…대전 자치구별 반려동물 놀이터 첫 구축

5개 구에 한곳씩 운영, 대덕·유성에 추가 조성

이미지 확대 지난달 조성된 대전 서구 갑천 생태 호수공원의 펫쉼터. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 조성된 대전 서구 갑천 생태 호수공원의 펫쉼터. 대전시 제공

대전이 반려동물 ‘친화도시’로 변화하고 있다. 전국에서 처음 전 자치구(5개)에 1개 이상의 반려동물 놀이터를 보유하게 됐다.1일 대전시에 따르면 반려동물 시설은 2019년 대덕구 신탄진 반려동물 놀이터가 처음 문을 열었고 2022년 유성구 반려동물 공원, 2024년 중구 반려견 에너지파크가 개설했다. 올해 동구 반려동물 놀이터에 이어 지난달 서구 갑천 생태 호수공원에 펫쉼터(반려견 놀이터) 조성이 마무리됐다. 서구 펫쉼터는 운영 인력과 관리 매뉴얼 정비를 거쳐 2026년 정식 운영할 예정이다.또 유성구와 대덕구에 추가 반려동물 놀이터 조성이 추진된다. 대덕구는 덕암동 일원 부지에 대해 실시설계를 마쳤고, 유성구는 부지 사용을 위한 행정 절차를 진행 중이다. 시는 연말까지 착공하고 운영 매뉴얼을 보완해 시설 관리와 안전성을 강화할 계획이다.대전의 반려동물 양육 가구는 약 20만 세대에 달한다. 시가 양육 가구를 대상으로 설문 조사한 결과 응답자의 87.6%가 놀이터 조성을 희망한 것으로 나타났다. 이를 반영해 안전펜스·급수대·놀이·휴식시설 등을 갖춘 공간을 마련했고 반려인과 비반려인이 함께 소통할 수 있는 생활공간을 조성해 반려문화 정착을 끌어낸다는 계획이다.이장우 대전시장은 “민관이 협력해 2026년까지 반려동물 놀이터 3개를 조성한다는 목표를 1년 이상 앞당겨 달성했다”며 “반려동물이 가족으로 존중받고, 반려인과 비반려인이 공존하는 도시를 만들기 위한 노력을 지속해 추진하겠다”고 밝혔다.