경찰, ‘국외 출장비 부풀리기 의혹’ 전남도의회 압수수색

여행사 관련자 등 20명 입건 조사중

이미지 확대 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대가 위치한 순천경찰서 별관 모습. 닫기 이미지 확대 보기 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대가 위치한 순천경찰서 별관 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 국외 출장비를 부풀린 의혹을 수사하기 위해 전남도의회를 압수수색했다.전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 1일 오전 무안군 전남도의회에 수사관 20여명을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 수사관들은 의회 사무국 등 업무용 컴퓨터에서 국외 출장비 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다.앞서 국민권익위원회는 2022년 1월부터 지난해 5월까지 3년간 지방의회가 주관한 지방의원 국외 출장 915건을 점검했다. 그 결과 항공권을 위·변조해 실제 경비보다 부풀린 사례가 수백건 발견됐다며 전국 관할 경찰청에 수사를 의뢰했다.경찰은 업무를 담당한 공무원 10명과 여행사 관련자 10명 등 모두 20명을 입건해 조사 중이다.현재까지 입건된 도의원은 없는 것으로 알려졌다.경찰은 압수물 분석 등을 통해 여행사의 비용 과다 청구 여부와 담당 공무원이 연관된 것인지 등을 확인한다는 계획이다.