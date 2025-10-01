부산시 법인택시 채용박람회... ‘설렘 안고 시동을 겁니다’

이미지 확대 부산법인택시 채용박람회 포스터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산법인택시 채용박람회 포스터. 부산시 제공

부산시는 1일 부산시민공원 다솜관에서 법인택시 운수종사자 채용박람회를 연다고 밝혔다.이번 채용박람회는 택시 기사 구인난이 심각하자 부산시와 법인택시운송사업조합이 함께 기획해 지난해에 이어 두번째 마련했다.박람회는 일대일 구직자 채용 상담, 택시 운수 종사자 자격 취득 절차 안내, 시 정책홍보 공간 등으로 구성된다.운전면허증이 있고 법인택시 취업을 원하는 사람은 누구나 참여할 수 있다.코로나19 영향으로 택시업계는 승객이 줄고 수입이 감소하면서 많은 택시 기사가 택배·배달업계로 이탈했다.법인택시 운수종사자 수는 코로나19 이전인 2019년 1만649명이었던 것이 올해 9월 현재 5천730명으로 47%가량 감소해 택시업계가 극심한 구인난과 경영난이 심화됐다. 또한 시민들의 원활한 택시 이용에도 어려움을 겪고 있다.