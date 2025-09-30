인천환경공단 사업장서 또 노동자 사망…‘맨홀 사고’ 두달 만

이미지 확대 서울신문DB. 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB.

‘맨홀 사고’로 2명이 사망했던 인천환경공단 관련 사업장에서 또 노동자가 숨지는 사고가 발생했다.30일 인천경찰청에 따르면 이날 오후 3시쯤 인천 서구 공촌하수처리장에서 하청업체 50대 노동자 A씨가 물에 빠졌다.이 사고로 A씨가 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.사고 당시 A씨를 비롯한 하청업체 노동자 5~6명은 공촌하수처리장을 청소하고 있었던 것으로 파악됐다. A씨 동료는 “A씨가 사라져서 찾았는데 물에 빠져 있었다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.노동 당국은 A씨가 소속된 하청업체가 ‘중대재해처벌법’ 적용 대상인 5인 이상 사업장이라는 사실을 확인하고 안전조치가 제대로 이뤄졌는지 등을 조사할 예정이다.경찰 관계자는 “국립과학수사연구원에 A씨 시신 부검을 의뢰하고 현장 관계자 등을 상대로 조사하고 있다”고 말했다.인천환경공단 관련 사업장에서 사망 사고가 난 것은 지난 7월에 이어 올해 두 번째다. 7월 6일 오전 9시 22분쯤 인천 계양구 병방동의 한 도로 맨홀에서 발생한 가스 누출사고로 2명이 숨졌다. 이 때문에 인천환경공단은 경찰과 노동 당국의 수사를 받고 있다.