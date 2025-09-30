부산, 내일(1) 신중년 일자리 박람회...인생2막 도전 지원

방금 들어온 뉴스

구형모 기자
입력 2025-09-30 11:21
수정 2025-09-30 11:21
부산 50+ 일자리박함회 홍보포스터. 부산시제공
부산 50+ 일자리박함회 홍보포스터. 부산시제공


부산시는 다음달 1일 오전 10시부터 오후 4시까지 부산시민공원 다솜관 일대에서 신중년 세대의 인생 2막 도전을 지원하는 ‘2025년 부산 50+일자리 박람회’를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 ‘한 번 더, 나를 피우는 시간’을 주제로 신중년 세대의 맞춤형 일자리 정보 제공과 취업 연계를 지원하기 위해 마련됐다.

현장면접과 디지털배움터, 신중년 생애재설계 및 취업상담 , 50+ 생애재설계대학 체험, 이력서 작성, 증명사진 및 메이크업 서비스 등으로 구성된다.

특히 올해는 인공지능(AI)면접 체험관과 무인기(키오스크) 앱 실습관 등 시대 흐름에 맞는 디지털 기반의 직무 대응력을 강화하기 위한 부스도 마련된다. 또 법인택시 운수종사자 채용관에서는 법인택시 회사가 일대일 채용상담을 진행한다.

부대행사로는 법률·노무 상담 ,취업특강 ,휴먼북 도서관 토크콘서트 ,예술동아리 공연 , 시니어모델 패션쇼 등이 열린다.

50세 이상 일자리에 관심 있는 사람은 물론 시민 누구나 자유롭게 참가할 수 있다.

정태기 시 사회복지국장은 “매년 신중년 세대의 비중은 늘어가고 있다”면서, “신중년 일자리 지원과 50플러스복합지원센터 건립 등 다방면으로 신중년 세대가 사회의 주축으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
위로