사회 추석 앞두고 붐비는 모란시장 입력 2025-09-30 01:41 수정 2025-09-30 01:41 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/09/30/20250930012008 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 추석 앞두고 붐비는 모란시장 추석 연휴를 일주일 앞둔 29일 경기 성남시 모란민속5일장이 제수 등을 준비하는 시민들로 붐비고 있다.연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추석 앞두고 붐비는 모란시장 추석 연휴를 일주일 앞둔 29일 경기 성남시 모란민속5일장이 제수 등을 준비하는 시민들로 붐비고 있다.연합뉴스 추석 연휴를 일주일 앞둔 29일 경기 성남시 모란민속5일장이 제수 등을 준비하는 시민들로 붐비고 있다.연합뉴스 2025-09-30 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지