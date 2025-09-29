신라호텔 “결혼식 취소 안 해도 돼요” 번복…中, 전체 대관 돌연 취소

11월초 예약 취소 통보했다가 번복

“날짜 변경 고객만 예식 비용 지원”

국가 행사를 이유로 11월 결혼식장을 예약한 일부 고객의 예식 일정을 취소했던 서울 신라호텔이 예약자들에게 “원래 일정대로 식을 올릴 수 있다”고 안내한 것으로 확인됐다.29일 신라호텔 등에 따르면 신라호텔은 취소 통보를 했던 해당 고객들에게 “원래 일정 또는 변동된 일정대로 결혼식 진행이 가능하다”는 사실을 안내했다.신라호텔은 다음달 31일 경북 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 시진핑 중국 국가 주석 등이 묵을 것으로 예상됐던 곳이다.이에 시 주석이 경주에서 열리는 APEC 정상회의에 참석한 뒤 서울에서 한중 정상회담 등을 개최할 가능성을 염두에 두고 일정을 조율해온 것으로 알려졌다.앞서 세 차례의 방한 때마다 시 주석은 숙소로 신라호텔만을 이용한 바 있다.그러나 중국 측은 지난 11일 전체 대관을 문의한 지 16일 만인 지난 주말 돌연 대관을 취소한 것으로 확인됐다.앞서 신라호텔 측은 국가 행사로 인해 결혼식이 취소된 고객에게 원하는 다른 날짜로 결혼식을 옮기고 식대·시설 이용료 등 예식비 전액을 지원하겠다는 방침을 전달했다.꽃 장식 유무 등 선택 사항에 따라 크게 달라지지만 서울 신라호텔 결혼식은 1억~2억원대 비용이 드는 것으로 알려져 있다.호텔신라 관계자는 “원래 날짜로 예식을 진행하면 예정대로 비용을 내고, 회사의 귀책 사유로 인해서 이미 날짜를 변경한 경우 비용을 지원할 것”이라고 설명했다.한편 APEC 정상회의는 내달 31일부터 1박 2일간 경주에서 열린다. 미·중 정상이 만나면서 세계가 주목하는 외교 이벤트가 될 것이란 예상이다.